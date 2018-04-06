06.04.2018

2018-04-06 11:30:46

В Москве иномарка протаранила толпу пешеходов на зебре

В Москве иномарка на большой скорости вылетела на пешеходный переход. ЧП произошло на Рязанском проспекте. Машина протаранила переходивших дорогу людей, пострадали три человека, из них двое находятся в тяжелом состоянии, передает .



По предварительным данным, водитель проехал на красный свет. Подробности ДТП устанавливаются.