Блокчейн, криптовалюты, токены – эти и многие другие явления играют
все большую роль в нашей повседневной жизни. 21 апреля в Москве в рамках
проекта rASiA.com состоится долгожданная конференция Global Token
Summit 2.0.3.5. На мероприятие приедут эксперты, инвесторы, молодые
инноваторы и представители крупных компаний со всего мира. Вместе они
обсудят формирование и развитие цифровой экономики, а также смогут найти
менторов для большей эффективности своих решений и инвесторов в
токены своих проектов.
Блокчейн, криптовалюты, токены – эти и многие другие явления играют
все большую роль в нашей повседневной жизни. 21 апреля в Москве в рамках
проекта rASiA.com состоится долгожданная "Global Token
Summit 2.0.3.5". На мероприятие приедут эксперты, инвесторы, молодые
инноваторы и представители крупных компаний со всего мира. Вместе они
обсудят формирование и развитие цифровой экономики, а также смогут найти
менторов для большей эффективности своих решений и инвесторов в
токены своих проектов.
Блокчейн и криптовалюты – это не только технологии, отмечают
эксперты, но и то, что уже постепенно меняет повседневную жизнь
человека, его общение и профессиональную деятельность. Меняется
транспорт, меняются медиа, мода, развиваются технологии виртуальной
реальности. По прогнозам аналитиков, роботизация, софтверизация и
освобождение человека от труда позволят некоторым секторам экономики
расти до 50% ежегодно.
Выбор Москвы для столь значимого
мероприятия не случаен. Россия лидирует в применении технологии
блокчейн, практически в каждом подобном проекте есть хотя бы один
выходец из нашей страны.
Среди спикеров и экспертов "Global Token
Summit 2.0.3.5" – ведущие специалисты в области блокчейна, криптовалют и
инноваций. В рамках конференции пройдет обсуждение перспектив и того,
как blockchain повлияет на сектора: Multimedia, Entertainment,
Communications. Программа также включает презентации – pitch уникальных
ICO проектов, выступления ведущих мировых спикеров, экспертную оценку
развития блокчейна /ICO проектов в России.
Так, в Москву приедет
со-основатель Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Элборн
(Dirk Ahlborn). Сегодня Hyperloop – один из самых высокотехнологичных
проектов, который будет реализован уже в скором будущем. К примеру,
планируется запустить полноценную трассу от Лос-Анджелеса до
Сан-Франциско стоимостью 6 млрд долларов.
В качестве спикера и
эксперта выступит основатель и исполнительный директор группы компаний
"Фамилия" Александр Шульгин. Он является признанным визионером с богатым
опытом инвестирования в цифровую экономику, криптовалюты и блокчейн, а
также обширными знаниями в области смешанной реальности, медиа и
венчурных инвестиций.
Также среди участников – управляющий
директор компании Twentieth Century Fox Home Entertainment Russia &
CIS Андрей Громковский. Профессиональный медиаменеджер и эксперт в
области цифровых медиа, он сумел успешно осуществить цифровую
трансформациию бизнеса компании.
Участников конференции ждут
новые возможности для инвестиций, нетворкинг с лучшими международными
экспертами, перспективные стартапы, возможность представить свой проект
инвесторам, менторам и наставникам.
"Global Token Summit 2.0.3.5" объединяет людей. Мероприятие соберет
идеи молодых инноваторов, которым было сложно найти партнеров и единомышленников. На конференцию приедут и представители индустрии видеоигр, киберспорта.
Будут
представлены перспективные транспортные проекты будущего. Участники
мероприятия, помимо прочего, узнают об успешных кейсах в Азии –
крупнейшем рынке современных технологий.
По словам руководителя
оргкомитета конференции Любови Прытиной, участникам расскажут и об
инновациях в fashion-сфере, о слиянии физической моды и цифровой, а
также их симбиозе – phygital fashion. "Это не просто футуристические
разговоры, это люди, которые покажут конкретные проекты и предложения
для инвестиций, это площадка, на которой встретятся умнейшие мозги
мира", – сказала она.
Кроме того, ответы на свои вопросы могут
найти потенциальные инвесторы в токены (аналог криптовалют). "Есть
специалисты, которые помогут, менторы, которые подскажут. Можно будет
посмотреть новые возможности для инвестирования, понять, стоит ли это
делать или нет", – добавила Прытина.
Официальный сайт мероприятия:
По вопросам участия: