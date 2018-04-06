Блокчейн, криптовалюты, токены – эти и многие другие явления играют все большую роль в нашей повседневной жизни. 21 апреля в Москве в рамках проекта rASiA.com состоится долгожданная конференция Global Token Summit 2.0.3.5. На мероприятие приедут эксперты, инвесторы, молодые инноваторы и представители крупных компаний со всего мира. Вместе они обсудят формирование и развитие цифровой экономики, а также смогут найти менторов для большей эффективности своих решений и инвесторов в токены своих проектов.

Блокчейн, криптовалюты, токены – эти и многие другие явления играютвсе большую роль в нашей повседневной жизни. 21 апреля в Москве в рамкахпроекта rASiA.com состоится долгожданная "Global TokenSummit 2.0.3.5". На мероприятие приедут эксперты, инвесторы, молодыеинноваторы и представители крупных компаний со всего мира. Вместе ониобсудят формирование и развитие цифровой экономики, а также смогут найтименторов для большей эффективности своих решений и инвесторов втокены своих проектов.Блокчейн и криптовалюты – это не только технологии, отмечаютэксперты, но и то, что уже постепенно меняет повседневную жизньчеловека, его общение и профессиональную деятельность. Меняетсятранспорт, меняются медиа, мода, развиваются технологии виртуальнойреальности. По прогнозам аналитиков, роботизация, софтверизация иосвобождение человека от труда позволят некоторым секторам экономикирасти до 50% ежегодно.Выбор Москвы для столь значимогомероприятия не случаен. Россия лидирует в применении технологииблокчейн, практически в каждом подобном проекте есть хотя бы одинвыходец из нашей страны.Среди спикеров и экспертов "Global TokenSummit 2.0.3.5" – ведущие специалисты в области блокчейна, криптовалют иинноваций. В рамках конференции пройдет обсуждение перспектив и того,как blockchain повлияет на сектора: Multimedia, Entertainment,Communications. Программа также включает презентации – pitch уникальныхICO проектов, выступления ведущих мировых спикеров, экспертную оценкуразвития блокчейна /ICO проектов в России.Так, в Москву приедетсо-основатель Hyperloop Transportation Technologies Inc. Дирк Элборн(Dirk Ahlborn). Сегодня Hyperloop – один из самых высокотехнологичныхпроектов, который будет реализован уже в скором будущем. К примеру,планируется запустить полноценную трассу от Лос-Анджелеса доСан-Франциско стоимостью 6 млрд долларов.В качестве спикера иэксперта выступит основатель и исполнительный директор группы компаний"Фамилия" Александр Шульгин. Он является признанным визионером с богатымопытом инвестирования в цифровую экономику, криптовалюты и блокчейн, атакже обширными знаниями в области смешанной реальности, медиа ивенчурных инвестиций.Также среди участников – управляющийдиректор компании Twentieth Century Fox Home Entertainment Russia &CIS Андрей Громковский. Профессиональный медиаменеджер и эксперт вобласти цифровых медиа, он сумел успешно осуществить цифровуютрансформациию бизнеса компании.Участников конференции ждутновые возможности для инвестиций, нетворкинг с лучшими международнымиэкспертами, перспективные стартапы, возможность представить свой проектинвесторам, менторам и наставникам."Global Token Summit 2.0.3.5" объединяет людей. Мероприятие соберетидеи молодых инноваторов, которым было сложно найти партнеров и единомышленников. На конференцию приедут и представители индустрии видеоигр, киберспорта.Будутпредставлены перспективные транспортные проекты будущего. Участникимероприятия, помимо прочего, узнают об успешных кейсах в Азии –крупнейшем рынке современных технологий.По словам руководителяоргкомитета конференции Любови Прытиной, участникам расскажут и обинновациях в fashion-сфере, о слиянии физической моды и цифровой, атакже их симбиозе – phygital fashion. "Это не просто футуристическиеразговоры, это люди, которые покажут конкретные проекты и предложениядля инвестиций, это площадка, на которой встретятся умнейшие мозгимира", – сказала она.Кроме того, ответы на свои вопросы могутнайти потенциальные инвесторы в токены (аналог криптовалют). "Естьспециалисты, которые помогут, менторы, которые подскажут. Можно будетпосмотреть новые возможности для инвестирования, понять, стоит ли этоделать или нет", – добавила Прытина.Официальный сайт мероприятия:По вопросам участия: