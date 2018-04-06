В ночь с 12 на 13 апреля с 23:00 до 3:00 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы на 104-м км федеральной дороги.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород сообщает, что в ночное время 12 и 13 апреля в связи с монтажом пролетных строений надземных пешеходных переходов на 100-м и 104-м км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе движение транспорта будет временно ограничено.В ночь с 12 на 13 апреля с 23:00 до 3:00 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы на 104-м км федеральной дороги. В период с 1:00 до 1:40 движение на участке будет полностью перекрыто.Ночью 13 апреля с 4:30 до 5:00 на 100-м км автомагистрали М-7 «Волга» движение будет полностью перекрыто.