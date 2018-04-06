В этом году органы предварительного следствия отмечают 55 годовщину с момента образования в системе МВД.

6 апреля в УМВД России по Владимирской области прошло торжественное мероприятие, посвященное дню образования следственных подразделений в системе МВД России.Поздравить с профессиональным праздником действующих сотрудников и ветеранов службы собрались представители руководства регионального Управления, коллеги из разных подразделений, представители органов прокуратуры и областной администрации.Со словами поздравлений к собравшимся обратился врио начальника УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Хомяков. Он поблагодарил личный состав за службу, отметил важность преемственности поколений, которая прослеживается между ветеранами и молодыми сотрудниками, пожелал выдержки, жизненной стойкости, энергии, крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности.Сотрудникам, добившимся высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, были вручены ведомственными грамоты, благодарности, медали, ценные подарки. Кроме этого, были доведены приказы о присвоении очередных специальных званий старшего начальствующего состава ряду сотрудников следственного подразделения региона.Завершилось мероприятие концертом, подготовленным культурным центром УМВД и творческими коллективами города.