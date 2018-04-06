Основная цель мероприятия – обеспечение безопасного передвижения мотоциклистами и автомобилистами на дорогах города...

7 апреля 2018 года столичным Мотосообществом совместно с Управлением ГИБДД г. Москвы и Правительством г. Москвы будет проведена предупредительная акция, посвященная открытию мотосезона.Основная цель мероприятия – обеспечение безопасного передвижения мотоциклистами и автомобилистами на дорогах города, а также пропаганда уважительного отношения данных категорий водителей друг к другу.Акция будет проводиться на территории основных магистралей столицы.В мероприятии также примут участие представители общественности и творческой интеллигенции, в том числе напомнит о нормах безопасного поведения на дорогах исполнитель патриотических песен и настоящий друг столичной Госавтоинспекции Алексей Хворостян. Совсем недавно в съемках музыкального клипа на песню Алексея «Боги дороги» активное участие приняли сотрудники дорожно-патрульной службы г. Москвы.Начало проведения акции: 10.30 (МСК).Акция будет проходить по следующим адресам:пересечение ул. Смоленская и Садового кольца (основной адрес для представителей СМИ);пересечение ул. Марксистская и ул. Таганская;площадь Тверская застава;пересечение Лефортовской набережной и Госпитального переулка;пересечение ул. Летчика Бабушкина и проезда Серебрякова;пересечение ул. Ботаническая и ул. Академика Королёва;пересечение Останкинского проезда, Звездного бульвара и Проспекта Мира;пересечение шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда;пересечение ул. Ленинская слобода и ул. Велозаводская;пересечение Орехового бульвара и ул. Ясеневая;пересечение Каширского шоссе и ул. Борисовские пруды;пересечение Севастопольского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова;пересечение Новоясеневского проспекта, ул. Паустовского и Литовского бульвара;пересечение Боровского шоссе и ул. Попутная;пересечение Можайского шоссе, ул. Витебская и ул. Кубинка;пересечение ул. Лодочная и ул. Свободы;пересечение Пятницкого шоссе и Царикова переулка;съезд с Можайского шоссе (в центр) на Минскую улицу (в центр);пересечение Университетского проспекта и Ленинского проспекта.Телефон для связи: 8 (926) 587-01-44.Ответственной лицо: Высоцкая Л.А.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81