Основная цель мероприятия – обеспечение безопасного передвижения мотоциклистами и автомобилистами на дорогах города...
7 апреля 2018 года столичным Мотосообществом совместно с Управлением ГИБДД г. Москвы и Правительством г. Москвы будет проведена предупредительная акция, посвященная открытию мотосезона.
Основная цель мероприятия – обеспечение безопасного передвижения мотоциклистами и автомобилистами на дорогах города, а также пропаганда уважительного отношения данных категорий водителей друг к другу.
Акция будет проводиться на территории основных магистралей столицы.
В мероприятии также примут участие представители общественности и творческой интеллигенции, в том числе напомнит о нормах безопасного поведения на дорогах исполнитель патриотических песен и настоящий друг столичной Госавтоинспекции Алексей Хворостян. Совсем недавно в съемках музыкального клипа на песню Алексея «Боги дороги» активное участие приняли сотрудники дорожно-патрульной службы г. Москвы.
Начало проведения акции: 10.30 (МСК).
Акция будет проходить по следующим адресам:
пересечение ул. Смоленская и Садового кольца (основной адрес для представителей СМИ);
пересечение ул. Марксистская и ул. Таганская;
площадь Тверская застава;
пересечение Лефортовской набережной и Госпитального переулка;
пересечение ул. Летчика Бабушкина и проезда Серебрякова;
пересечение ул. Ботаническая и ул. Академика Королёва;
пересечение Останкинского проезда, Звездного бульвара и Проспекта Мира;
пересечение шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда;
пересечение ул. Ленинская слобода и ул. Велозаводская;
пересечение Орехового бульвара и ул. Ясеневая;
пересечение Каширского шоссе и ул. Борисовские пруды;
пересечение Севастопольского проспекта и ул. Дмитрия Ульянова;
пересечение Новоясеневского проспекта, ул. Паустовского и Литовского бульвара;
пересечение Боровского шоссе и ул. Попутная;
пересечение Можайского шоссе, ул. Витебская и ул. Кубинка;
пересечение ул. Лодочная и ул. Свободы;
пересечение Пятницкого шоссе и Царикова переулка;
съезд с Можайского шоссе (в центр) на Минскую улицу (в центр);
пересечение Университетского проспекта и Ленинского проспекта.
Телефон для связи: 8 (926) 587-01-44.
Ответственной лицо: Высоцкая Л.А.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
(495) 624-45-81