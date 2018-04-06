Четверо граждан, занимавших руководящие должности в одной из управляющих организаций, фиктивно трудоустроили на различные должности в вышеуказанную компанию граждан. Ущерб составил более 4 млн рублей...

Следствием УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан, подозреваемых в мошенничестве.Сотрудниками полиции было установлено, что четверо граждан, занимавших руководящие должности в одной из управляющих организаций, фиктивно трудоустроили на различные должности в вышеуказанную компанию граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, функциональные обязанности не выполняли. Злоумышленники оформили на них банковские карты, начисляли из бюджета организации заработную плату, а затем распоряжались денежными средствами по собственному усмотрению.Общий материальный ущерб составил более 4 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 31 до 64 лет и 56-летняя женщина.Следственным управлением УВД по ЮЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении женщины – в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56