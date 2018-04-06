Следователями завершено расследование уголовного дела о хищении дорогостоящего электроинструмента из гаража местной жительницы.

Следственным отделением ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении кражи.В ходе следствия установлено, что в середине февраля текущего года фигурант, заранее узнав, где находится ключ от замка, в вечернее время суток проник в гараж, принадлежащий одной жительниц Юрьев-Польского, откуда похитил электроинструмент. Сумма ущерба, причиненного собственнице, превысила 29 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных после поступившего в полицию заявления, подозреваемый был задержан полицейскими и дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество продал, а деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время похищенный инструмент изъят и возвращен законной владелице.Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.