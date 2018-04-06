Мэра Киева Виталия Кличко уличили в торговле футболками и часами. Товары под его личным брендом продаются в американских и европейских интернет-магазинах.

Мэра Киева Виталия Кличко уличили в торговлефутболками и часами. Товары под его личным брендом продаются в американских иевропейских интернет-магазинах.Бывший боксер делает деньги, находясь нагосударственной должности. Украинское издание "Вести" провело целоерасследование и выяснило, как Кличко зарабатывает на продаже товаров под своимбрендом. К примеру, в известном интернет-магазине вовсю торгуют футболками сбрендом Кличко по цене от 14 до 25 евро.На аукционе ebay есть немецкие джинсы "Кличко" икуртки по цене 20–40 евро. А в интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP продаютчехлы для телефонов, спортивные шапки и спортивные костюмы.Мало того, в немецком торговом реестре у семьи Кличко естьнесколько компаний. Klitschko Management Group основана в 2007 годуВиталием и Владимиром Кличко и их давним менеджером Берндом Бенте. Онапредоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта и занимается организациейофициальных мероприятий, пресс-конференций и спортивных поединков, пишет .На портале homment.com опубликован перечень дополнительныхуслуг, которые предоставляет бизнесу KMG. Среди них поддержка и исчерпывающиерекомендации на всех этапах анализа рынка, выявление потенциальных возможностейдля ведения бизнеса, помощь в планировании, разработка бизнес-предложений,выбор места ведения бизнеса, консультация при выходе на рынок.Мэр Киева Виталий Кличко известен также своимисмешными и нелепыми заявлениями. В прошлом году он сделал новые географические открытия. Бывший боксерсообщил собравшимся в Давосе бизнесменам, что Украина вдвое больше Франции и является самойбольшой страной в Европе.