Мэра Киева Виталия Кличко уличили в торговле
футболками и часами. Товары под его личным брендом продаются в американских и
европейских интернет-магазинах.
Мэра Киева Виталия Кличко уличили в торговле
футболками и часами. Товары под его личным брендом продаются в американских и
европейских интернет-магазинах.
Бывший боксер делает деньги, находясь на
государственной должности. Украинское издание "Вести" провело целое
расследование и выяснило, как Кличко зарабатывает на продаже товаров под своим
брендом. К примеру, в известном интернет-магазине вовсю торгуют футболками с
брендом Кличко по цене от 14 до 25 евро.
На аукционе ebay есть немецкие джинсы "Кличко" и
куртки по цене 20–40 евро. А в интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP продают
чехлы для телефонов, спортивные шапки и спортивные костюмы.
Мало того, в немецком торговом реестре у семьи Кличко есть
несколько компаний. Klitschko Management Group основана в 2007 году
Виталием и Владимиром Кличко и их давним менеджером Берндом Бенте. Она
предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта и занимается организацией
официальных мероприятий, пресс-конференций и спортивных поединков, пишет .
На портале homment.com опубликован перечень дополнительных
услуг, которые предоставляет бизнесу KMG. Среди них поддержка и исчерпывающие
рекомендации на всех этапах анализа рынка, выявление потенциальных возможностей
для ведения бизнеса, помощь в планировании, разработка бизнес-предложений,
выбор места ведения бизнеса, консультация при выходе на рынок.
Мэр Киева Виталий Кличко известен также своими
смешными и нелепыми заявлениями. В прошлом году он сделал новые географические открытия. Бывший боксер
сообщил собравшимся в Давосе бизнесменам, что Украина вдвое больше Франции и является самой
большой страной в Европе.