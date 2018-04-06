Глава МВД России подчеркнул, что за прошедшее время органы предварительного следствия Министерства убедительно доказали своё главное предназначение – обеспечение верховенства закона и неотвратимости наказания.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 55-летию образования следственных подразделений в структуре органов внутренних дел.Глава МВД России подчеркнул, что за прошедшее время органы предварительного следствия Министерства убедительно доказали своё главное предназначение – обеспечение верховенства закона и неотвратимости наказания. Сегодня на их долю приходится 85 процентов уголовных дел, находящихся в производстве всех следственных органов страны.По словам Владимира Колокольцева, современные тенденции в структуре преступности требуют от следователей специальных знаний и навыков в самых различных сферах деятельности.Министр отметил стабильное состояние законности в ходе досудебного производства: «В течение последних пяти лет количество лиц, реабилитированных на стадии следствия, сократилось почти в два раза, оправданных – на 27 процентов, необоснованно содержавшихся под стражей – более чем на треть».Также Владимир Колокольцев обозначил ряд направлений, требующих наращивания усилий со стороны следственных подразделений Министерства. Среди них – улучшение качества следствия и результативности возмещения причиненного ущерба, решение задачи по недопущению фактов необоснованного уголовного преследования представителей бизнеса, укрепление кадрового состава.«Следователям ежедневно приходится принимать непростые решения, за которыми стоят судьбы людей. Цена процессуальной ошибки слишком велика. Поэтому здесь необходимы ваша компетентность и глубокие знания, которые позволяют минимизировать возможные риски», - сказал Глава ведомства.Владимир Колокольцев поздравил личный состав сотрудников органов предварительного следствия МВД России и ветеранов с праздником, поблагодарил за добросовестный труд, пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.В завершение мероприятия Министр вручил награды сотрудникам, добившимся высоких результатов в служебной деятельности.