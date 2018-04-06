Республика Куба является давним торговым партнером 33 региона. Почти четверть экспорта из нашей области на Кубу приходится на автозапчасти.

Владимирскую область посетила кубинская делегация. Республика Куба является давним торговым партнером 33 региона. Почти четверть экспорта из нашей области на Кубу приходится на автозапчасти. Также экспортируются железнодорожная техника, воздушные насосы, кабельная продукция и электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания.Но в ближайших планах гостей - расширить этот перечень. Среди перспективных направлений были отмечены медицинский туризм и оздоровительный отдых, взаимодействие в сфере инновационных разработок в области биотехнологии, а также укрепление контактов между представителями малого и среднего бизнеса.В частности, в ходе встречи стороны обсуждили перспективы создания в регионе научно-практического центра, специализирующегося, в том числе, на лечении и профилактике диабета.Большое внимание также было уделено культурному обмену. Кубинцы высказались о необходимости развивать туристическую сферу на взаимовыгодных условиях. Гости предложили организовать обмен творческими коллективами – на Кубе очень хотят увидеть и услышать наши ансамбли и готовы принять участие в организации гастролей или вписать их в регулярные музыкальные фестивали.