Филиал НПО «Наука» реализует масштабный инвестиционный проект «Комплексное развитие производства авиационных агрегатов в филиале НПО «Наука».

Филиал НПО «Наука» реализует масштабный инвестиционный проект «Комплексное развитие производства авиационных агрегатов в филиале НПО «Наука». Этим проектом предусмотрен полный перевод производственных мощностей из Москвы во Владимирскую область. Инвестиции оцениваются в более чем 2 млрд рублей.В поселке Першино Киржачского района ведется строительство уникального производственного комплекса - создание современного, наукоёмкого производства комплектующих для авиационной и ракетной техники, а также модернизация и реконструкция уже существующих производственных мощностей филиала НПО. Будут построены новые корпуса (производственный, административный, испытательный) общей площадью более 16 тыс. кв. метров. Новый завод планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.В настоящее время проект находится в активной стадии реализации, и уже в скором будущем компании потребуется большое количество высококвалифицированных кадров с высшим и средним профессиональным образованием. Будет создано более 400 новых рабочих мест, что меняет к лучшему ситуацию на рынке труда Владимирской области.3 апреля НПО «Наука», департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области и Центр занятости населения г.Александрова совместно провели первую Ярмарку вакансий, она прошла на базе Александровского промышленно-гуманитарного колледжа.Руководство НПО «Наука» уделяет большое внимание работе с молодежью. Между предприятием и Владимирским госуниверситетом подписан и успешно реализуется договор о сотрудничестве, в рамках которого проводятся совместные конференции по обмену опытом. На протяжении нескольких лет объединение принимает на производственную практику студентов университета, а также трудоустраивает выпускников ВлГУ.Комплексный перенос производства во Владимирскую область лидером авиационно-космической отрасли - знаковое событие для 33-го региона, имеющее стратегическое значение для регионального промышленного развития.