На смену «Владимирэнерго» пришла компания «Энергосбыт Волга», входящая в группу «Интер РАО ЕЭС».

Во Владимирской области сменился гарантирующий поставщик электроэнергии. На смену «Владимирэнерго» пришла компания «Энергосбыт Волга», входящая в группу «Интер РАО ЕЭС».По словам вице-губернатора Лидии Смолиной, из-за образовавшейся задолженности за электроэнергию на оптовом рынке решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» 2 июня 2017 года ПАО «Владимирская энергосбытовая компания» была исключена из реестра субъектов оптового рынка. Временно функции гарантирующего поставщика были возложены на компанию «Владимирэнергосбыт». В результате проведённого Минэнерго России конкурса с 1 апреля 2018 года статус гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области получила компания «Энергосбыт Волга». В итоге более 424 тысяч потребителей-физических лиц и свыше 24 тысяч потребителей-юридических лиц в нашем регионе будут получать электроэнергию от нового поставщика. Перечень потребителей размещён на официальном сайте департамента цен и тарифов областной администрации и в электронном издании газеты «Владимирские ведомости».Новый гарантирующий поставщик не является правопреемником предыдущего, поэтому урегулирование вопросов возможной задолженности будет осуществляться между потребителями и прежним поставщиком. Что касается авансовых платежей, которые были проплачены физическими лицами в пользу прежнего поставщика, то все они будут зачтены и учтены новым гарантирующим поставщиком, компанией «Энергосбыт Волга».Первый вице-губернатор подчеркнула, что жителям региона как рядовым потребителям электроэнергии не потребуется посещать офисы поставщика для перезаключения договоров на поставку электричества в жилые помещения. В соответствии с постановлением Правительства РФ, договор энергоснабжения считается заключённым с момента первой оплаты счёта. Квитанции от нового поставщика с новыми номерами лицевых счетов и новыми платёжными реквизитами жители региона получат в начале мая и должны будут оплатить их до 10 мая. А вот потребители-юридические лица должны будут до 1 июня заключить договоры с новым поставщиком электроэнергии.В целях максимального комфорта и удобства потребителей процесс клиентского обслуживания останется прежним. Неизменными остаются адреса клиентских офисов. Сохраняется бесплатный номер телефонной «горячей линии»: 8-800-234-72-76. Сохраняется период передачи показаний электросчётчиков: с 23-го по 25-е число каждого месяца. Прежними останутся и способы передачи показаний, причём в апреле для этого достаточно будет назвать свой адрес по телефону «горячей линии», клиентского офиса или при личном визите в офис, а во второй половине мая начнёт работу личный кабинет клиента. Сохраняются и привычные способы оплаты электроэнергии – через Сбербанк, Россельхозбанк и Московский индустриальный банк, а также через отделения Почты России и пункты приёма платежей «Депеша сервис».Потребителям электроэнергии во Владимирской области важно помнить, что во избежание двойной оплаты все расчёты за потреблённую электроэнергию до 31 марта 2018 года производятся с ПАО «МРСК Центра и Поволжья», а начиная с 1 апреля – с ООО «ЭСВ» по новым реквизитам.