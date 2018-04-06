Попавшие под новые экономические ограничения со стороны США российские бизнесмены должны быть поддержаны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя расширение санкционных списков и включение в них еще 38 физических и юридических лиц.

Попавшие под новые экономические ограничения состороны США российские бизнесмены должны быть поддержаны. Об этом заявил спикерГосдумы Вячеслав Володин, комментируя расширение санкционных списков ивключение в них еще 38 физических и юридических лиц.Председатель нижней палаты подчеркнул, что СоединенныеШтаты неоднократно нарушали международное право и принципы развитиямеждународной торговли, что совершенно неприемлемо. "И в этой ситуациироссийские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны", -подчеркнул спикер Госдумы.По его словам, соответствующие вопросы будутобсуждаться со всеми, кто заинтересован в росте и развитии отечественнойэкономики, создании и сохранении рабочих мест. "Вместе мы найдем решение,которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территориинашей страны", – добавил Володин.Спикер подчеркнул, что первоначально введенныеэкономические ограничения против нашей страны не достигли своих целей.Последующие санкционные списки Россия также преодолела."Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателейстраны – это признание эффективности их бизнеса", – уверен законодатель.Попавшие под экономические ограничения предприниматели, отметил Володин,воспринимаются как успешные бизнесмены. Поэтому, пояснил он, через санкциипротив них и их бизнеса идет попытка помешать экономическому развитию всейстраны.В пятницу, 6 апреля, правительство США расширилоантироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических июридических лиц. На сей раз ограничения были введены в отношении семибизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкциипопали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частныхкомпаний и две госструктуры.Среди них агрохолдинг "Кубань", компания"Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российскаяфинансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают,что активы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются вюрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданамзапрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.