Попавшие под новые экономические ограничения со
стороны США российские бизнесмены должны быть поддержаны. Об этом заявил спикер
Госдумы Вячеслав Володин, комментируя расширение санкционных списков и
включение в них еще 38 физических и юридических лиц.
Попавшие под новые экономические ограничения со
стороны США российские бизнесмены должны быть поддержаны. Об этом заявил спикер
Госдумы Вячеслав Володин, комментируя расширение санкционных списков и
включение в них еще 38 физических и юридических лиц.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что Соединенные
Штаты неоднократно нарушали международное право и принципы развития
международной торговли, что совершенно неприемлемо. "И в этой ситуации
российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны", -
подчеркнул спикер Госдумы.
По его словам, соответствующие вопросы будут
обсуждаться со всеми, кто заинтересован в росте и развитии отечественной
экономики, создании и сохранении рабочих мест. "Вместе мы найдем решение,
которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории
нашей страны", – добавил Володин.
Спикер подчеркнул, что первоначально введенные
экономические ограничения против нашей страны не достигли своих целей.
Последующие санкционные списки Россия также преодолела.
"Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей
страны – это признание эффективности их бизнеса", – уверен законодатель.
Попавшие под экономические ограничения предприниматели, отметил Володин,
воспринимаются как успешные бизнесмены. Поэтому, пояснил он, через санкции
против них и их бизнеса идет попытка помешать экономическому развитию всей
страны.
В пятницу, 6 апреля, правительство США расширило
антироссийские санкционные списки. В перечень были включены еще 38 физических и
юридических лиц. На сей раз ограничения были введены в отношении семи
бизнесменов, которые входят в число крупнейших в России. Также под санкции
попали 17 госслужащих и глав государственных корпораций, а также 12 частных
компаний и две госструктуры.
Среди них агрохолдинг "Кубань", компания
"Евросибэнерго", промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская
финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие.
В Вашингтоне пояснили, что принятые решения означают,
что активы всех 24 физических лиц и 12 организаций, если таковые имеются в
юрисдикции США, будут заморожены. Кроме того, американским гражданам
запрещается поддерживать деловые контакты с фигурантами списка.