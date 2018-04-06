Ведущая Жить здорово! прокомментировал разгоревшийся скандал. Она уверена, что ее просто неправильно поняли.

Ведущая "Жить здорово!" прокомментировал разгоревшийся скандал. Она уверена, что ее просто неправильно поняли.Все больше людей требуют уволить ведущую программы "Жить здорово!" Елену Малышеву за призывы к убийству бродячих собак. Появилась даже петиция к руководству Первого канала с требованием обратить внимание на то, что происходит в эфире. А зоозащитники по всей стране уже объединились против Малышевой – они требуют для нее серьезного тюремного срока, ведь это статья 245 Уголовного кодекса "Жестокое отношение к животным".И главный теледоктор страны была вынуждена оправдываться. "В сюжете нашей программы мы говорили о 19-летнем парне, которого загрызли бродячие собаки, – рассказала Dni.Ru Малышева. – И показывали, как защищаться, если жертвой нападения стали вы. У парня осталась беременная жена. Таких случаев в России сотни. И еще тысячи тех, кто выжил, но стал калекой или был изуродован, ведь в большинстве случаев собаки кусают в лицо. И если представить себе, что это, не дай бог, ваше лицо или лицо близкого человека, ребенка, если представить, что это вы или ваша мама оказались поздним вечером в парке один на один со сворой бродячих собак, то, наверное, уже не так хочется подписать петицию против Елены Малышевой, которая считает возможным рассказывать об этой проблеме в своей программе"."А людям, которым бродячие собаки дороже людей, мне сказать нечего. Как нечего сказать и тем журналистам, которые сознательно или в силу того, что не интересуются достоверностью информации, заявляют, что я, оказывается, потребовала отстреливать собак к Чемпионату мира по футболу, и, наверное, придумают что-то еще", – вздохнула телеведущая.