Кредитная карта «Газпромнефть» от Газпромбанка
ОАО "Газпромбанк" - один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. С 2003 года Газпромбанк входит в тройку крупнейших российских банков, занимая третьи места по активам, по размеру капитала, по кредитам небанковскому сектору и по средствам физических лиц.
Среди клиентов Газпромбанка насчитывается более 43 тыс. корпоративных клиентов и около 3 млн. физических лиц. Банком эмитировано более 2 млн. пластиковых карт, в основном это зарплатные и дебетовые карты. Собственная сеть устройств приема платежей состоит из более 1000 банкоматов и 3000 торговых терминалов. На рынок кредитных карт Газпромбанк вышел относительно недавно. Банк предлагает оформить чиповые кредитные карты систем MasterCard и Visa. В основном, кредитные карты банка являются кобрендинговыми и дают ряд дополнительных выгод и преимуществ своему владельцу. Постоянные клиенты Газпромбанка участвуют в различных бонусных программах, и их ждут приятные сюрпризы.
«Газпромнефть» от Газпромбанка
Льготный период до 62 дней, кредитный лимит до 500000 рублей, процентная ставка 18%, комиссия за снятие наличных в банкомате 2%.
Мир Standard от Газпромбанка сочетает в себе лучшее от бонусных и кредитных карт. Держатели карт автоматически становятся участниками программы лояльности для физических лиц «Нам по пути!», реализуемой ОАО «Газпром нефть» в сети АЗС «Газпромнефть» и получают неснижаемый золотой статус. Это значит, при оплате товаров или услуг на АЗС «Газпромнефти» за каждые 20 рублей начисляется 8 бонусов. Впоследствии на накопленные бонусы можно купить что-нибудь на АЗС по курсу 10 бонусов = 1 рублю. Кроме этого, кредитка газпромбанк
дает возможность оплачивать товары и услуги на других торгово-сервисных предприятия, где принимаются к оплате карты MasterCard. При снятии денежных средств со счета карты в банкоматах и кассах любых банков взимается комиссия 2% (для сторонних банков не менее 120 рублей).
Держателями кредитной карты «Газпромбанк – Газпромнефть» Standard могут стать владельцы зарплатных карт Газпромбанка. По выбору может быть оформлена карта с рассрочкой платежа и карта с рассрочкой платежа и льготным периодом кредитования до 62 дней. При использовании льготного периода ставка за пользование заемными средствами равна нулю, далее она составит 20% годовых. Если выбран вариант карты без льготного периода, то ставка снижается до 18% годовых. При конверсионных операциях может возникнуть ситуация, что кредитный лимит был превышен. За это будет начисляться пени в размере 0,1% каждый день от суммы превышения лимита. Кредитная карта выпускается на 1 год, сам выпуск обойдется в 750 рублей. Кредит предоставляется в рублях. Кредитный лимит индивидуален, он может составить до двух среднемесячных зарплат, но не более 500 000 рублей. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет всего 5%, но не менее 300 рублей. Держателю кредитной карты не нужно беспокоит!
Для любителей полетов предусмотрено накапливание милей на кредитной карте Газпромбанк-Аэрофлот. На открытие кредитных карт могут рассчитывать держатели зарплатных карт Газпромбанка. Карта Газпромбанка может иметь льготный период кредитования.
Для получения кредитной карты необходимыми условиями для клиента является гражданство России, возраст от 20 до 59 лет (для женщин) и 64 лет (для мужчин), получение заработной платы на счет банковской карты, выпущенной Газпромбанком и наличие телефона.