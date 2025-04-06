Водителей на летней резине призывают воздержаться от поездок.

На Владимирскую область 6 апреля обрушился мощный снегопад. К 15 часам в регионе выпало 7 см осадков. Однако синоптики заверили, что это не предел.По прогнозам метеорологов, на Владимирскую область надвигается еще и ледяной дождь.Синоптики прогнозируют также порывы ветра до 17 м/с, гололед, на дорогах гололедицу.Дорожные службы, ГАИ и МЧС просят водителей быть максимально осторожными. А тех, у кого на автомобиле летняя резина, призывают воздерживаться от поездок.