Силовики конфисковали 162 кг прекурсоров.

В Александровском и Киржачском районах Владимирской области нашли две подпольные нарколаборатории. Организатором первого нелегального производства оказался мигрант с фальшивым паспортом. Вторую лабораторию открыл житель Челябинской области. Силовики во время обысков конфисковали 162 кг прекурсоров. Вещества предназначались для производства мефедрона. Подробности — в материалеАрендовал дачный домОрганизатором одной из нарколабораторий оказался 35-летний мигрант, который нелегально находился в России с фальшивым паспортом. Для своего производства он арендовал дачный дом в деревне Александровского района.Неизвестно, сколько проработала лаборатория, но мужчина успел полностью ее оборудовать. Силовики нашли реактор для изготовления запрещенных веществ.«Оперативники изъяли оттуда более 92 кг жидких и прекурсоров, из которых задержанный планировал изготавливать мефедрон», — рассказали в УМВД Росии по Владимирской области.Мужчину подозревают по трем статьям — часть 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), часть 3 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и статья 327 (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).За все содеянное мигранту грозит около 20 лет лишения свободы.Отставлял тайники в лесуВ соседнем Киржачском районе оперативники нашли еще одну нарколабораторию. Она также находилась в дачном деревенском доме, бизнес там наладил 33-летний уроженец Челябинской области.«Найдена крупная партия метилэфедрона – 41 килограмм, более 70 килограммов прекурсоров и специальное химическое лабораторное оборудование», — уточнили в полиции.Кроме того, задержанный оборудовал тайники в лесу рядом с домом. В них полицейские нашли еще 20 кг запрещенных веществ. Подозреваемый наладил «сотрудничество» с 30-летним жителем Московской области, который забирал оптовые партии и доставлял наркотики в другой регион. Курьера также задержали.В отношении организатора лаборатории возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему также грозит до 20 лет лишения свободы.