Завтра — день, когда «даже птица гнезда не вьет». Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова и символизирует благую весть, которую принес архангел Гавриил Деве Марии.Это день надежды, начала спасения и «весны души». В народе говорят, что на Благовещение сама земля просыпается от зимнего сна.Что МОЖНО и НУЖНО делатьПосетить храм или помолиться дома. Это день духовной радости.Послабление в посту. Несмотря на Великий пост, 7 апреля разрешается есть рыбу, использовать растительное масло. Однако в 2026 году, когда Благовещение Пресвятой Богородицы выпало на Страстную седмицу (7 апреля — вторник), рыба не разрешается.Выпускать птиц на волю. Старинная традиция, символизирующая освобождение души от греха.Делать добрые дела. Любая милостыня и помощь нуждающимся в этот день вернется сторицей.Освящать соль и воду. Считается, что «благовещенская соль» обладает особой целебной силой.Что категорически НЕЛЬЗЯ делатьТяжело работать. «Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет» — эта поговорка именно про завтрашний день. Любой физический труд лучше отложить.Заниматься рукоделием. Шить, вязать, вышивать — считается, что так можно «запутать» свою судьбу.Давать в долг. Согласно приметам, вместе с деньгами из дома может уйти благополучие и удача.Стричься и красить волосы. Красоту в этот день лучше оставить естественной, чтобы не «состричь» свою долю.Ссориться и сквернословить. Весь негатив, проявленный в этот день, может преследовать человека весь год.Народные приметы на погодуКакое Благовещение — такая и Пасха.Если на улице гроза — будет теплое лето и много грибов.Если небо безоблачное и солнце яркое — жди частых гроз летом.Если еще лежит снег — хорошего урожая не жди.