Однажды муж спрашивает жену:
- Дорогая, мы с тобой прожили много лет вместе. Скажи - ты изменяла мне за это время?
- Да, три раза.
- И как это было?
- Помнишь, давным-давно, когда тебе в банке не давали кредит. А потом к тебе вышел сам председатель банка и вынес тебе кредит на подносе.
- Ну, с этим я готов смириться. А второй раз?
- Помнишь, когда ты лежал в больнице, и тебе была нужна дорогостоящая операция, а денег на нее не было. А потом сам главврач тебе ее сделал абсолютно бесплатно.
- Ну, и с этим я готов смириться, ведь ты мне жизнь спасла. А в третий раз?
- Помнишь, когда ты баллотировался в депутаты, и тебе не хватало 48 голосов?
