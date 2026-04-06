В период с 6 по 12 апреля во Владимирской области изменится расположение 10 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Новые адреса опубликовали в ГБУ «Владупрдор». Стационарные камеры

В период с 6 по 12 апреля во Владимирской области изменится расположение 10 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Новые адреса опубликовали в ГБУ «Владупрдор». Стационарные камеры установят на конкретных точках: М-7 «Волга» — 103-й и 331-й километры. Р-132 «Золотое кольцо» — 316-й и 317-й километры, западное и восточное соединения с М-7 (10-й и 26-й км). В черте