Фотовидеофиксация нарушений начнется 21 апреля.

На всём протяжении улицы Горького в деловом центре Владимира оставили лишь несколько парковочных мест у банков и магазинов — фактически парковка запрещена.Через несколько недель соблюдение запрета будут контролировать системой автоматической фотовидеофиксации.Мэрия ограничила подъезд на личных авто к организациям и предприятиям, расположенным на этой ключевой городской магистрали.В администрации объясняют предпринятые меры стремлением повысить пропускную способность и безопасность движения.Нововведение уже вызвало как поддержку, так и критику среди автолюбителей.Для тех, кто использует улицу как транзит, освобождённая правая полоса облегчит проезд.Тем же, кому нужно подъехать по делам или подвезти маломобильных людей, сокращение парковок создаст неудобства.Власти подчёркивают, что запрет будет строго контролироваться, в отличие от многих предыдущих изменений в организации движения.С 21 апреля начнёт работать фотовидеофиксация нарушений.Водителей просят внимательнее следовать новым знакам, чтобы избежать штрафов.В официальном телеграм‑канале мэрии опубликованы схемы, где красным отмечены зоны, запрещённые для парковки — по сути ставить автомобили на Горького теперь можно почти нигде.