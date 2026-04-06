Власти и общественники согласуют локацию до 14 апреля, затем перейдут к разработке макета.

По информации Общественной палаты Владимирской области, 2 апреля во Владимирском филиале РАНХиГС прошло заседание, где обсуждали возможные локации и концепцию памятного комплекса.На прошлой неделе члены палаты передали губернатору инициативу общественных объединений о возведении мемориала в честь погибших в локальных конфликтах.Губернатор Александр Авдеев поддержал идею и предложил создать специализированную рабочую группу для проработки проекта.На последнем собрании избрали председателя рабочей группы и утвердили её состав.В качестве приоритетной площадки для крупного мемориала рассматривают Патриотический сквер.Городская администрация пообещала рассмотреть установку памятника на одной из городских локаций.