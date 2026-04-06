Весеннее половодье в регионе продолжается.

По данным Главного управления МЧС по Владимирской области, паводковые воды охватили девять муниципалитетов: Покровский округ, Александровский, Собинский, Судогодский, Петушинский, Юрьев‑Польский и Киржачский округа, а также Суздальский и Вязниковский районы.В результате подтоплены семь участков автодорог, пять низководных мостов и 262 приусадебных участка.Кроме того, 5 апреля мэрия Владимира зафиксировала подтопление СНТ «Связист» из‑за подъёма уровня реки Клязьмы. С учетом этого к утру 6 апреля паводок уже затронул по меньшей мере десять муниципалитетов области.