Фестиваль уличных театров пройдет 13 июня.

Это будет уже пятое по счету шоу, которое проходит во Владимирской области.Ранее фестиваль дважды проходил в Суздале, но три года назад мероприятие переместилось на берег Оки и прижилось в Муроме.Прошлогодний праздник не нарушили даже проливные дожди — артисты и зрители всё равно заполнили улицы города.В этом году организаторы ставят задачу сохранить высокий уровень фестиваля.Число и география участников остаются внушительными: в программе 36 представлений от коллективов из Москвы, Санкт‑Петербурга, Курска, Твери, Балашихи, Рыбинска, Кстово, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Тулы, Королёва, Майкопа, а также из Мурома и Владимира.Подробности о программе и участниках опубликованы в группе «Фестиваль уличных театров» во ВКонтакте, на сайте Владимирского областного театра кукол.