Фестиваль уличных театров пройдет 13 июня.
Это будет уже пятое по счету шоу, которое проходит во Владимирской области.
Ранее фестиваль дважды проходил в Суздале, но три года назад мероприятие переместилось на берег Оки и прижилось в Муроме.
Прошлогодний праздник не нарушили даже проливные дожди — артисты и зрители всё равно заполнили улицы города.
В этом году организаторы ставят задачу сохранить высокий уровень фестиваля.
Число и география участников остаются внушительными: в программе 36 представлений от коллективов из Москвы, Санкт‑Петербурга, Курска, Твери, Балашихи, Рыбинска, Кстово, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Тулы, Королёва, Майкопа, а также из Мурома и Владимира.
Подробности о программе и участниках опубликованы в группе «Фестиваль уличных театров» во ВКонтакте, на сайте Владимирского областного театра кукол.
