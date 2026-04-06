Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС сегодня, 6 апреля, в 10.00. Возгорание произошло в спортзале, на площади 5 квадратных метров. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств проводил работы. Огонь потушили до приезда спасателей. Эвакуировано было 60 человек, из них 40 детей. Погибших и пострадавших нет. На место выезжали 9 единиц техники и 29 человек личного состава.