Весна — время переменчивой погоды, и это отражается на тепловом комфорте в наших домах. Владимирский филиал «Т Плюс» отвечает на популярные вопросы о том, как работает система отопления в межсезонье и куда обращаться, если в квартире слишком жарко.Какая температура в квартире считается нормой?Во Владимире и Иванове по закону (Постановление Правительства РФ № 354) в комнате должно быть не ниже +18 °С, а если она угловая — не ниже +20 °С. Превышать эту норму можно не более чем на 4 градуса.Как подача тепла регулируется весной?Теплоэлектростанция (ТЭЦ) подаёт тепло по утверждённому графику, который зависит от погоды на улице. Весной температура воздуха может резко меняться: ночью ещё холодно, а днём уже тепло. В таких условиях ТЭЦ и котельные снижают нагрев, чтобы в квартирах не было слишком жарко. При этом даже летом вода в трубах имеет температуру не ниже +70 °С — это нужно, чтобы из крана текла горячая вода.Ресурсоснабжающая организация отвечает за доставку тепла только до стен многоквартирного дома. А за то, как оно распределяется внутри здания и циркулирует по трубам, отвечает обслуживающая организация (управляющая компания, товарищество собственников жилья, и другие).Можно ли отключать отопление ночью и включать днём?Нет. Даже если оставить в стороне вопрос износа оборудования, это технически невозможно из-за особенностей работы централизованной системы теплоснабжения.Городская система отопления — это огромный и крайне инертный механизм. Она не работает по принципу бытового обогревателя. Теплоноситель (вода) в магистралях ТЭЦ и теплосетей циркулирует непрерывно, и его общий объем составляет тысячи тонн.Чтобы отключить ночью и включить днём целый район или дом, потребовалось бы:— Остановить циркуляцию в гигантской системе.— Слить или остудить сотни тонн воды за несколько часов (что физически невозможно).— Заполнить систему заново утром и заново разогреть весь этот объём воды.Такие «качели» (резкие перепады температуры и давления) приводят к гидроударам и разрывам трубопроводов, а также к массовым разгерметизациям стыков. Регулировка подачи тепла в централизованных сетях осуществляется плавно и заблаговременно (обычно по графику, рассчитанному на несколько суток), а не по команде «вкл/выкл» дважды в сутки.Куда обращаться, если в квартире жарко?Если вам кажется, что батареи греют слишком сильно, звоните в свою управляющую организацию. Она обязана зафиксировать нарушение и отрегулировать подачу тепла.Когда отключают отопление?Решение о том, когда закончить отопительный сезон, принимает местная администрация. По закону тепло отключают, если среднесуточная температура на улице держится выше +8 °С пять дней подряд.Важно: считается именно средняя температура за сутки, а не дневная жара. Например, если днем +15, а ночью +2, отопление ещё не отключат. Дата отключения зависит от конкретного города и прогноза погоды.