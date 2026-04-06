Молодые исполнители из Владимирской области пополнили список лауреатов конкурса «Златоцвет».

Во Владимире успешно прошёл третий Всероссийский конкурс народных исполнителей «Златоцвет» имени Н. Н. Алёхиной.Площадки Музыкального колледжа им. А. П. Бородина приняли 197 солистов, 41 ансамбль и 31 хоровой народный коллектив из 34 регионов.Учредителем выступил региональный Минкульт при поддержке Российского музыкального союза.Прослушивания длились два дня и проводились в очном и дистанционном форматах.Жюри возглавила профессор Марина Медведева, заслуженный деятель высшей школы РФ и кандидат наук с кафедры РАМ им. Гнесиных.Исполнители из Владимирской области показали высокий уровень и заняли призовые места.Отдел «Музыкальный фольклор» ДМШ №1 Коврова получил ряд наград: Лауреатами I степени стали фольклорный ансамбль «Надея», младшая группа «Лакомка» и солистка Анастасия Галкина.Фольклорный ансамбль «Лакомка» также стал Лауреатом III степени.Старшая группа хора «Муравушка» из Владимира взяла Лауреата II степени; ещё семь солистов получили II и III степени, один участник отмечен дипломом.Организаторы подчёркивают, что это не полный список побед, а семейный коллектив из Выксы в отзывах отметил, что конкурс сохраняет и передаёт народные традиции молодому поколению.