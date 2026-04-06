Инициатива призвана гармонизировать внешнее оформление исторических поселений.

Президент Владимир Путин поручил губернаторам пяти регионов, включая Владимирскую и Ярославскую области, синхронизировать подходы к градостроительству на маршруте «Золотое кольцо России».Решение последовало по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, состоявшегося 18 февраля 2026 года.В опубликованном на сайте Кремля документе подчёркивается необходимость единых правил оформления и градостроительной практики для малых населённых пунктов туристического маршрута и других исторических поселений.При разработке дизайн‑кодов рекомендовано опираться на успешный опыт Суздаля и одновременно сохранять культурно‑историческое наследие и местную самобытность.Исполнение поручений возложено на главы Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областей.В реализации инициативы будут задействованы Агентство стратегических инициатив и государственная корпорация «ВЭБ.РФ».Регионы должны представить итоговый отчёт до 30 июня 2026 года с последующими полугодовыми обновлениями.