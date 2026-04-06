Во Владимире разобрали аварийный дом №201, где 28 марта обрушилась стена. Администрация города организовала вывоз мусора и благоустройство земельного участка после.На момент обрушения в доме жили три человека: супружеская пара и одинокий мужчина. Мэрия предоставила им транспорт для перевозки вещей в новое жилье.Ранее всем троим предлагалось жильё в маневренном фонде, однако они отказывались от переселения.Следственный комитет по Владимирской области продолжает проверку и намерен установить законность действий или бездействия ответственных должностных лиц.По факту обрушения стены в доме №201 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.