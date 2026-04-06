В новой школе Веризино загорелся спортзал — очаг 5 кв. м потушили до приезда пожарных.

6 апреля в 10:00 МЧС по Владимирской области сообщило о возгорании в новой школе микрорайона Веризино.Пожар возник в спортзале на ул. Куйбышева, площадь очага — около 5 кв. м, его потушили до приезда пожарных.По снимкам видно, что в зале проводились ремонтные работы. Причину установит дознаватель.Жертв и пострадавших нет, эвакуировали 60 человек, в том числе 40 детей. К тушению привлекли 9 единиц техники и 29 сотрудников МЧС.Мэрия заявляет, что инцидент не повлияет на учебный процесс. Школа на 1 100 мест открылась 1 сентября 2025 года.