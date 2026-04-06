Первые возгорания зафиксированы на Огуречной горе.

Спасатели МЧС отмечают, что в регионе наступила «горячая» пора пожаров.Даже высокий уровень паводка и подтопления не остановил дачников, принявшихся убирать участки, что повысило риск возгораний сухой растительности.Первый пал сухостоя этой весной произошёл в Струнино на улице Чернышевского и охватил площадь около 75 соток.Воскресным утром 5 апреля пожарные ликвидировали поджог сухой травы во Владимире на Огуречной горе.Огонь занял примерно 100 квадратных метров.В областном МЧС напоминают, что в прошлом году в населённых пунктах региона было зарегистрировано 305 подобных пожаров, а к административной ответственности привлекли 115 нарушителей.Владелец земли обязан соблюдать правила противопожарной безопасности при весенней уборке и содержать участок в чистоте от мусора и сухостоя.На землях общего пользования и в границах частных участков запрещено разводить костры, сжигать траву, листья и бытовые отходы вне специально оборудованных мест.Нельзя парковать автомобили на площадках для пожарной техники и перекрывать проезды, предназначенные для экстренных служб.Место для открытого огня должно быть организовано в виде ямы глубиной не менее 0,3 м и/или на площадке с прочно установленной металлической ёмкостью объёмом не более 1 кубометра.Расстояние от очага горения до зданий и сооружений должно составлять не менее 15 метров, а вокруг него требуется очистить радиус 10 метров и сделать минерализованную полосу шириной не менее 0,4 метра.Лицо, использующее открытый огонь, обязано иметь первичные средства пожаротушения и мобильную связь для оперативного вызова пожарных.