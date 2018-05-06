Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука объяснил, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе.

Американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе, потому что это условие США, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.Однако Тука подчеркнул, что условие может быть снято в любой момент. США разрешит использовать 2-3 комплекса, и тогда спесь с врага будет сбита, добавил замминистра.Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Несколько дней назад стало известно, что комплексы уже доставлены.Россия неоднократно предостерегала от поставок Киеву вооружения, передает РИА Новости.