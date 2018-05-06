Водитель легкового автомобиля Subaru, оказавшийся в колонне байкеров, праздновавших открытие мотосезона, совершил резкий маневр и сбил одного из мотоциклистов. По предварительной информации, пострадавший отделался легкими травмами.

Один из мотоциклистов запечатлел на видео аварию с участием своего "коллеги", произошедшую в воскресенье, 6 мая, в Алма-Ате.Байкеры, собравшиеся в колонну по случаю открытия мотосезона, заполнили все полосы и "окружили" легковой автомобиль Subaru, водитель которого по неизвестной причине попытался резко перестроиться правее.В результате этого маневра легковушка сбила одного из мотоциклистов, не удержавшегося в вертикальном положении и упавшего на асфальт.По предварительной информации, водитель двухколесного транспортного средства отделался легкими травмами.