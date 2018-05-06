США, Германия, Португалия, Панама, Ирландия - по этим и многим другим странам сегодня пройдет Бессмертный полк. Тысячи человек по всему миру вспоминают своих родных, которые участвовали во Второй мировой войне, и устраивают шествие с их фотографиями. Накануне акции памяти прошли во многих городах Соединенных Штатов.

США, Германия, Португалия, Панама, Ирландия — по этим и многим другим странам сегодня пройдет "Бессмертный полк". Тысячи человек по всему миру вспоминают своих родных, которые участвовали во Второй мировой войне, и устраивают шествие с их фотографиями. Накануне акции памяти прошли во многих городах Соединенных Штатов.Под щемящую мелодию "Журавлей" в небо поднимаются сотни белых шаров. Пронзительные аккорды завершают минуту молчания у восьми колонн с именами погибших во Второй мировой войне, что расположены в нью-йоркском Бэттери-парке прямо напротив Статуи свободы, где участников акции "Бессмертный полк" встречали ветераны.Пройти колонной вместе с остальными 98-летний Билл Монро не смог. Бывшему сержанту, что в июне 1944 года высадился в Нормандии, а потом даже переводил с английского самому Де Голлю, в наши дни трудно передвигаться без посторонней помощи. В память о тех днях, когда союзники вместе громили фашистов, американский ветеран захватил фотографию своего боевого товарища.- Я надеюсь увидеть мир во всем мире до того, как умру.- Могут ли наши страны — Россия и США — действовать сообща, также как тогда, в годы Второй мировой?- Да! Мы должны, мы должны. Я это приветствую.Также рассудили и нью-йоркские власти, которые, в отличие от вашингтонских политиков, в охоте на ведьм решили не участвовать."Местные власти ведут себя иначе, чем политические верхушки, часто идя вразрез с мнением президента и остальных. Готовясь к этой акции, мы много беседовали с полицейскими, местными властями, сенаторами штата, и со всех сторон встречали только поддержку и понимание. Несмотря на то, что все они прекрасно знают, что эта акция зародилась в России и сейчас приобрела международный характер, и что в основном в акции участвуют русские, все равно мы видели поддержку на каждом шагу", — рассказывает Игорь Кочан, представитель организации "Русская молодежь Америки".В Нью-Йорке акция проходит уже в четвертый раз, но нынешнее построение "Бессмертного полка" самое многолюдное. Почти две тысячи человек растянулись вдоль пирсов на Гудзоне.Для истории участия Америки во Второй мировой эти причалы как Белорусский вокзал для летописи Великой отечественной. Здесь на палубы и в трюмы грузились те, кто пересекал Атлантику. Колонну, в которой вместе шагают и их потомки, и дети, и внуки тех, кто приближал победу, освобождая свою Родину и большую часть Европы, в небе сопровождает самолет с 30-метровой георгиевской лентой.Нынешняя акция стала самой масштабной по охвату территории США. "Бессмертный полк" марширует сразу в 20 американских городах. Не только крупных, но и совсем небольших. От Алабамы до Калифорнии.В американской столице шествие двинулось мимо Белого дома. Оттуда участники акции памяти отправились к мемориалу Второй мировой войны. Среди возлагавших цветы и посол России в США Анатолий Антонов.Тим Раш в Вашингтон приехал из соседнего штата Вирджиния. Привез портрет своего дяди Алана Пайфер, который был в числе разведчиков, что 5 мая 1945 года в Австрии вступили в бой с эсэсовцами, охранявшими лагерь смерти Маутхаузен."Я пришел, потому что нам необходимо обозначить эти точки сотрудничества между Россией и США. Особенно сейчас, когда в Америке так отвратительно очерняют Россию. Я считаю, что настало время для позитивного восприятия", — объясняет Тим Раш, участник акции "Бессмертный полк".Поддерживают эту точку зрения и в Бостоне (накануне там также звучали песни военных лет), и на другом конце Америке, в Денвере штата Колорадо. "Бессмертный полк" промаршировал и там. Сегодня к акции присоединятся Сан-Франциско и Сиэтл, Чикаго и Орландо, Хьюстон и Детройт.