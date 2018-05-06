Ведущая шоу Дом-2 Ольга Бузова заявила о скорой свадьбе. Откровенное признание она сделала во время записи очередного выпуска программы.

Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова заявила о скорой свадьбе. Откровенное признание она сделала во время записи очередного выпуска программы.Видео передачи появилось в социальных сетях. Бузова предстала перед камерами в шикарном свадебном платье"Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая телепроекта "Дом-2", выхожу замуж" – заявила она. Кто стал избранником артистки, остается только гадать: место рядом с невестой за большим столом осталось пустым."Я готова поделиться своим счастьем, не прятать свои чувства, а кричать о них!" – сказала она. Поклонники исполнительницы были в шоке от такого признания."И кто же этот счастливчик? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – вопрошает один из комментаторов. "Ну ОЛЕЧКА, кому досталось эта радость, я очень тебя люблю счастья тебе, ну гульчатай открой личико своего мужа?" – не унимаются пользователи.Многие заподозрили, что видео – хорошо срежиссированная постановка. Сама Бузова ситуацию не прокомментировала.Примечательно, что певица находится не в России. Недавно она отправилась в отпуск на Сейшелы.