Истребители F-16 ВВС Ирака уничтожили штаб командования террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ). Он был расположен в районе Дашиша (провинция Хасеке) в Сирии, в 400 километрах от границы с Ираком.

Истребители F-16 ВВС Ирака уничтожили штаб командования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он был расположен в районе Дашиша (провинция Хасеке) в Сирии, в 400 километрах от границы с Ираком.Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Ирака бригадного генерала Яхъя Расула, удар "по месту сбора ключевых командиров и главарей ИГ" был нанесен в воскресенье в 08:00 (время совпадает с московским). Цель полностью уничтожена, заявил генерал.Предыдущая операция правительственной авиации Ирака на северо-востоке Сирии была проведена 19 апреля. Как сообщала канцелярия главнокомандующего армией Ирака, премьер-министра Хейдара аль-Абади, рейды санкционировал глава кабмина. Тогда иракские истребители F-16 нанесли удары по силам ИГ, в результате чего были ликвидированы 36 боевиков. По данным иракских военных, в числе уничтоженных был один из заместителей главаря ИГ Абу Лакман ас-Сури. Он отвечал за вербовку и переброску террористов в Ирак.Как заявили в Багдаде, иракские военные действовали в координации с Дамаском и после согласования деталей с Ираном и Россией. В Минобороны Ирака подчеркнули, что продолжат воздушные операции в Сирии до полного искоренения угрозы со стороны ИГ.