Бывший голкипер московского Спартака и сборной России Александр Филимонов принял решение о завершении спортивной карьеры. 44-летний футболист на данный момент выступает за подмосковный Долгопрудный и последний матч в своей карьере он проведет 27 мая в матче против Луки-Энергия.

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной России Александр Филимонов принял решение о завершении спортивной карьеры. 44-летний футболист на данный момент выступает за подмосковный "Долгопрудный" и последний матч в своей карьере он проведет 27 мая в матче против "Луки-Энергия".Как сообщает официальный сайт "Долгопрудного", после игры вратарь примет участие в автограф-сессии.Напомним, что Филимонов является шестикратным чемпионом России, обладателем Кубка России, триумфатором Профессиональной футбольной лиги, а также двукратным чемпионом России по пляжному футболу, обладателем Кубка и Суперкубка России по пляжному футболу и чемпионом мира в составе сборной России.