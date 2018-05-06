Президент США Дональд Трамп должен принести извинения за свои высказывания о терактах 13 ноября 2015 года в Париже, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Он назвал заявления американского лидера возмутительными и заявил, что они недостойны президента первой державы в мире.

Президент США Дональд Трамп должен принести извинения за свои высказывания о терактах 13 ноября 2015 года в Париже, считает министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. Он назвал заявления американского лидера "возмутительными" и заявил, что они "недостойны президента первой державы в мире", государства, которое является союзником и другом Франции."Я хочу, чтобы президент Соединенных Штатов взял свои слова назад и высказал сожаление", — приводит слова Ле Мэра ТАСС.При этом министр подчеркнул, что Франция должна "работать" с президентом Соединенных Штатов, пояснив, что работать — значит быть способным высказывать Трампу "со всей прямотой, что мы думаем".В пятницу, 4 мая, Трамп, говоря о парижских терактах 2015 года, отметил, что, если бы у французов тогда было оружие, они могли бы застрелить террористов либо обратить их в бегство, "и это была бы уже совсем другая история".