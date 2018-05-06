Зачем Faceook служба знакомств и виртуальная реальность, почему уходят создатели WhatsApp и что внутри беспилотного автомобиля от Яндекса — главные технологические события уходящей недели в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:— Главный новостной повод недели — ежегодная конференция Facebook для разработчиков, F8. Марк Цукерберг объявил, что его соцсеть выходит на рынок сервисов для знакомств и вновь пообещал сделать все для безопасности пользовательских данных. Но в чем реальный интерес Facebook сегодня?— Прямо перед началом конференции о своем уходе из принадлежащего Facebook мессенджера WhatsApp объявил его сооснователь, Ян Кум. В чем причины этого шага, и как теперь может измениться популярный сервис?— Журналисты Вестей.net впервые покатались на беспилотнике "Яндекса". Что внутри (и снаружи) у самоуправляемого автомобиля?— Еще одна новость от "Яндекса" тоже про искусственный интеллект и автомобили — в "Навигаторе" "Яндекса" появился голосовой помощник "Алиса".