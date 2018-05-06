Рэпер Глеб Голубин, он же Pharaoh (Фараон), во время концерта избил фаната. После перепалки музыкант со сцены пнул поклонника в лицо, а затем ударил его кулаком и принялся скакать по сцене, размахивая руками.

22-летний рэпер Глеб Голубин, он же Pharaoh (Фараон), во время концерта избил фаната. После перепалки музыкант со сцены пнул поклонника в лицо, а затем ударил его кулаком и принялся скакать по сцене, размахивая руками. Видео драки появилось на YouTube.Pharaoh выступает с 2012-го. Он участвовал в коллективах Grindhouse и YungRussia. Основал творческое объединение Dead Dynasty.