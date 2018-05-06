О том, что горький шоколад гораздо полезнее молочного, повторять не приходится. В последнее время проведено немало исследований, подтверждающих пользу этого лакомства. Группа ученых из
<a href="http://33live.ru/novosti/06-05-2018-gorkij-shokolad-polezen-dlya-zreniya.html" target="_blank">Горький шоколад полезен для зрения</a> - О том, что горький шоколад гораздо полезнее молочного, повторять не приходится. В последнее время проведено немало исследований, подтверждающих пользу этого лакомства. Группа ученых из
[url=http://33live.ru/novosti/06-05-2018-gorkij-shokolad-polezen-dlya-zreniya.html]Горький шоколад полезен для зрения[/url] - О том, что горький шоколад гораздо полезнее молочного, повторять не приходится. В последнее время проведено немало исследований, подтверждающих пользу этого лакомства. Группа ученых из