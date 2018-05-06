О том, что горький шоколад гораздо полезнее молочного, повторять не приходится. В последнее время проведено немало исследований, подтверждающих пользу этого лакомства. Группа ученых из

О том, что горький шоколад гораздо полезнее молочного, повторять не приходится. В последнее время проведено немало исследований, подтверждающих пользу этого лакомства. Группа ученых из Техаса под руководством Джеффа Рабина (Jeff Rabin) нашла еще одно полезное свойство горького шоколада.