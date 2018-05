Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил создать кондитерскую компанию.

Владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил создать кондитерскую компанию.О своем решении Маск написал в Twitter. Перед этим он поспорил о подходах к управлению бизнесом с миллиардером Уорреном Баффетом, раскритиковав стратегию "экономического рва", которая предполагает наличие конкурентного преимущества, держащего в страхе конкурентов.Warren Buffett is huge in candy. It’s actually true. https://t.co/UqzIxPGCM2— Elon Musk (@elonmusk) 6 мая 2018 г.Баффет сослался на принадлежащую ему кондитерскую See's Candies и заявил, что вряд ли Маск, несмотря на очевидные успехи в высокотехнологичных областях, захочет помериться силами в кондитерском бизнесе.