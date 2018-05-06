Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы исторического и стратегического диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон пояснил, что намерен состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой.

Президент Франции Эммануэль Макрон хотел бы "исторического и стратегического диалога" с российским лидером Владимиром Путиным. Макрон пояснил, что намерен "состыковать Россию с Европой" и не дать России "замкнуться в себе самой"."Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем", — приводит слова главы французского государства РИА Новости.Вместе с тем Макрон подчеркнул, что не допустит никакого вмешательства во внутренние дела своей страны. Он отметил, что "российская пропаганда" снизила свою интенсивность во Франции.30 апреля Макрон позвонил Путину, обсуждалась, в частности, ситуация вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Лидеры двух стран высказались за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в июле 2015 года Ираном и шестеркой международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия).Макрон также проинформировал Путина об итогах своего визита в США, обсуждались ситуация в Сирии, Йемене и другие актуальные международные проблемы.