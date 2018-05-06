Известная актриса Любовь Толкалина опубликовала пикантный снимок. Ее запечатлели во время необычной лечебной процедуры.

Известная актриса Любовь Толкалина опубликовала пикантный снимок. Ее запечатлели во время необычной лечебной процедуры.Фотография была сделана на бальнеологическом курорте в Италии. Толкалина разделась, чтобы пройти процедуру грязелечения."Судьба закинула нас на три дня прямо в грязь!!! Мы в Абано термах...буду рассказывать поступательно... а сегодня вот так. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – подписала снимок она. Пользователи тут же начали оставлять восторженные комментарии."Ой какая вы хорошенькая в грязи!" – восхищается поклонник. "Надеюсь не в деревню Грязь! Вам очень идёт новый костюмчик! Главное, как сел", – шутит второй. "Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!" – поражается третий.Некоторые отметили, что Толкалина не просто стройная, но невероятно худая. "Тростиночка", – написал ей комментатор. "Боже такая плоская задница", – подметил другой.Напомним, недавно знаменитая актриса устроила в Сети настоящую сексуальную провокацию. Артистку запечатлели на яхте недалеко от острова Капри.Как писали Dni.Ru, Толкалина стояла перед камерой в платье, нижняя часть которого сильно развевалась на ветру. Несколько откровенное видео возбудило народ.