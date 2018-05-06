В Минске, на концерте рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh, произошло ЧП. Исполнитель прямо со сцены нанес фанату удар ногой по лицу.

В Минске, на концерте рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh, произошло ЧП. Исполнитель прямо со сцены нанес фанату удар ногой по лицу.Конфликт на видео записал один из зрителей. Сначала Голубин попытался провести беседу с поклонником. Судя по всему, из этого ничего не вышло.Ролик публикует Life.ru. Причины случившегося устанавливаются.