По данному факту проводится проверка

По данному факту проводится проверкаЖитель города Иваново попался «на удочку» кибер-аферистов и лишился денег. Об этом сообщили в региональном УМВД.По данным пресс-службы ведомства, 50-летнему мужчине на мобильный телефон пришло СМС с гиперссылкой на приложение. Пройти по ссылке ему не удалось, и тогда он решил повторить попытку с планшета.Сразу после этого на устройстве установилось приложение, а с банковской карты потерпевшего исчезло 74 тысячи рублей.Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.