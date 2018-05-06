Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший в воскресенье, что хотел бы исторического и стратегического диалога с российским лидером Владимиром Путиным и конструктивных отношений с Кремлем, предупредил, что от него не следует ожидать проявлений наивности.

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший в воскресенье, что хотел бы "исторического и стратегического диалога" с российским лидером Владимиром Путиным и конструктивных отношений с Кремлем, предупредил, что от него не следует ожидать проявлений наивности.Французский лидер подтвердил, что, по его мнению, с Россией необходимо налаживать связи в сфере культуры, науки и геополитики, вместе искать пути решения международных кризисов. Вместе с тем он указал, что Франция будет решительно противодействовать, если столкнется с попытками России повлиять на другие страны или вмешаться в их внутренние дела.По словам Макрона, Владимир Путин понял, что он не неоконсерватор. Президент Франции заявил, что выступает против интервенций за рубежом: не хочет воевать против сирийского режима, не стал бы настаивать на интервенции в Ираке и выступил бы против интервенции в Ливии, если бы не имел политического плана по выходу из этого кризиса."Я хочу, чтобы Россия пришла в Европу", — цитирует слова Макрона "Интерфакс".Он добавил, что Париж и Москва при правильном подходе "могут вернуться к взаимному уважению".