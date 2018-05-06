Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео с пользователями социальной сети Instagram. Чемпионка сделала первое заявление после ухода от тренера Этери Тутберидзе.

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео с пользователями социальной сети Instagram. Чемпионка сделала первое заявление после ухода от тренера Этери Тутберидзе.Ролик в формате Stories появился на личной странице спортсменки. "Думали баклуши бью, да? А вот нет", – написала она.Видео Медведева сделала во время тренировки. Судя по всему, чемпионка во всю готовится к выступлениям и работе с новым тренером.От каких либо заявлений по поводу смены наставника Медведева, похоже, решила воздержаться. Примечательно, что и Тутберидзе пока не комментировала сложившуюся ситуацию.Напомним, что слухи об уходе Медведевой от Тутберидзе ходили уже давно. Эту информацию подтвердил директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.Тренировки чемпионка продолжит с другими наставником центра. "Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию", – подчеркнул Лайшев.Позже появилась информация, что новым тренером Медведевой может стать канадский специалист. Эксперт Рафаэл Арутюнян считает, что у юной спортсменки есть все шансы стать первой в его группе. "Я уверен, что она прибавит в качестве скольжения и артистизме. В данном случае у меня возникает только один вопрос: увидят ли это судьи, и, если увидят, как они это оценят?" – цитирует его РИА Новости.