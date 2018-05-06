Эта криминальная история произошла в начале 1980-х. Она, может быть, и не имела бы резонанса, если бы сводке происшествий не фигурировала фамилия лидера страны. Жертвой филигранного щипача стала дочь генсека ЦК КПСС Галина Брежнева, у которой была украдена дорогая брошь. Это должен был быть королевский бриллиант в криминальной короне Андрея Курдяева, которую примерить ему так и не удалось.

Эта криминальная история произошла в начале 1980-х. Она, может быть, и не имела бы резонанса, если бы сводке происшествий не фигурировала фамилия лидера страны. Жертвой филигранного щипача стала дочь генсека ЦК КПСС Галина Брежнева, у которой была украдена дорогая брошь. Это должен был быть королевский бриллиант в криминальной короне Андрея Курдяева, которую примерить ему так и не удалось.В фильме "Место встречи изменить нельзя" естьсцена, когда карманник Петя Ручечник виртуозно извлекает из кармана зрителятеатра номерок и передает его своей подельнице, по которому та получает вгардеробе шубу жертвы. Чтобы незаметно вытащить что-то из кармана одежды чужогочеловека, необходимо иметь очень ловкие и чувствительные пальцы рук и, конечноже, железные нервы. Всем этим обладал Андрей Курдяев, проживший короткую жизнь,но успевший стать легендой воровского мира."Бриллиантовый" щипач родился в 1962 году в Киеве.Его отцом был известный цирковой артистЛеонид Курдяев. Мальчику Андрюше также прочили цирковую карьеру – уже с пятилет он обучался различным трюкам. Бывалые циркачи отмечали небывалую гибкость ребенка.Однако случай поставил крест на его артистической карьере. Как-то раз ЛеонидКурдяев выполнял трюк и упал с большой высоты, повредив позвоночник. Так оноказался без присмотра и связался с криминальной компанией.Как раз тогда несостоявшийся циркач попался на глаза известномув Киеве вору-карманнику Лене Смыку. Он взял Андрея Курдяева под свое крыло истал обучать мальчика мастерству щипача. Талантливый ученик быстро научилсяосновным приемам профессии и перебрался в столицу СССР. Здесь он работал помелочи до тех пор, пока в его жизни не произошла судьбоносная встреча. Пути вора-карманникаи дочери большой шишки из Госплана Инги Соловей пересеклись на пляже вСеребряном Бору.Обладая талантом неплохого рассказчика, Курдяев наплел 18-летнейдевушке о том, что он артист бродячего цирка, за которым гонятся недруги,желающие вовлечь его в криминальные делишки. Слово за слово и вот уже Инга безпамяти влюбляется в молодого романтика. Пользуясь папиным положением, Соловейоткрывает юноше мир дорогих ресторанов и валютных бары.Желая произвести впечатление на барышню, Курдяев как-то блеснулперед ней своим талантом – вытащил у сидевшего за соседним столиком гостя бумажник,взял несколько банкнот и также незаметно вернул кошелек обратно.Благодаря Инге Соловей, молодой щипач получил доступ в места,куда в те времена простым людям попасть было невозможно. На специальных закрытыхмероприятиях были лишь люди с большими деньгами или связями. Так, однажды параоказалась на ночнике в подмосковной усадьбе Архангельское, где в элитномресторане после полуночи собрались сливки общества, криминальные авторитеты, золотаямолодежь. Там же в ту ночь была и дочь Леонида Брежнева.Вообще, стоит напомнить, что Галина Брежнева была, каксказали бы сейчас, светской львицей. Она любила посещать закрытые тусовки, концерты,встречи, где всегда была королевой бала. И тот раз не был исключением – на ней,как всегда, было множество драгоценностей. Каждая дама пыталась, если неперещеголять дочь генсека, то хотя бы быть на высоте. Именно о с такой публикойи мечтал работать Курдяев, зная, что обчищать ее легко и просто.В какой-то момент гости, собравшиеся тогда в Архангельском, стализамечать у себя пропажу дорогих вещей. В конце концов очередь дошла и до ГалиныБрежневой, которая хватилась дорогущей бриллиантовой броши (она была взята навремя то ли из Алмазного фонда, то ли из Гохрана. В поисках ценных вещей гостии персонал заведения обшарили все углы. Украденного найти не удалось, зато водном из углов ресторана их ждала страшная находка – труп мужчины, которыйскончался после ударов ножом. Вечеринка окончилась.Сразу же на поиски таинственного вора и убийцы были брошенывсе силы столичных правоохранителей. В ходе следственных действий выяснилось,что зарезанный – это вор в законе Коля Босяк, имевший за плечами четыресудимости и 20 лет за колючей проволокой. Версия о том, что он может бытьпричастен к краже дорогой броши, всерьез оперативниками не рассматривалась – почерк совершения преступления был не похож. Зато внимание привлекло однолюбопытное обстоятельство – Инга Соловей и ее приятель как-то быстро ушли изресторана после всего произошедшего.Парочку взяли в разработку, и оперативники заметили, что онавела себя весьма подозрительно на протяжении всего вечера. Так, например, молодойчеловек со своей пассией очень размашисто танцевали, постоянно цепляя другихгостей. Опытным сыщика не составило труда установить, что таким образомкриминальный дуэт выбивал ценные вещи из карманов гостей. И пока мужчинараскланивался и извинялся, кошельки и бумажники перекочевывали в его карманы.После первоначальных следственных действий за домом Инги Соловейбыло решено установить наблюдение. И вскоре оперативников ждала удача. Через тринедели у подъезда дочери чиновника из Госплана появилась странного вида девушка.Во время проверки выяснилось, что это был переодетый Андрей Курдяев. Вор-карманникне думал сдаваться в руки милиции и оказал сопротивление. В результате ножевыеранения получил один из правоохранителей. Но это не спасло щипача отзадержания.Во время допросов преступник держался весьма уверенно и нежелал идти на встречу следствию. Все, кто занимался этим делом, не верили, чтоКурдяев работал в Архангельском в одиночку. От него требовали имен сообщников изаказчиков, но щипач, как говорится, ушел в отказ. При этом, убийство вора взаконе Коли Босяка не отрицал, пояснив, что тот заметил работу карманника ипопытался вразумить коллегу.Во время расследования Курдяевнаходился под стражей в одиночной камере бутырской тюрьмы. И именно тамнастигла его смерть. Примерно через две недели после задержания его обнаружиливисящим в петле в ходе утреннего осмотра камер. Тюремное начальство однозначнозаявило о самоубийстве, хотя многие полагают, что его уход из жизни не былдобровольным. Инга Соловей, узнав о произошедшем, получила нервный срыв, врезультате которого у нее случился выкидыш. А судьба бриллиантовой броши ГалиныБрежневой так и осталась неизвестной.