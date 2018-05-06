В Подмосковье погиб подросток-зацепер. Тело юноши было обнаружено железнодорожниками на крыше электрички в депо Нахабино.

В Подмосковье погиб подросток-зацепер. Тело юноши было обнаружено железнодорожниками на крыше электрички в депо Нахабино. При погибшем было специальное снаряжение и видеокамера.По факту ЧП проводится проверка, назначены экспертизы, уже опрошены очевидцы происшествия, сообщила РИА Новости представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.